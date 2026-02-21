oggi a lione la marcia per quentin ma i nazionalisti temono infiltrazioni

A Lione, si svolge oggi una marcia in ricordo di Quentin, lo studente di destra ucciso in un episodio violento. La manifestazione vuole rendere omaggio alla sua memoria, ma alcuni gruppi nazionalisti temono infiltrazioni di antagonisti. Il ministro dell’Interno ha confermato che il corteo si svolge senza restrizioni, nonostante le tensioni. L’evento richiama l’attenzione sulla crescente polarizzazione tra diverse fazioni della città. La marcia continua con un grande spiegamento di forze di sicurezza.

Il ministro dell’Interno ammette il corteo in memoria dello studente di destra picchiato a morte dagli antifa. Bardella (Rn) invita i suoi a restare a casa per evitare accuse in caso di tensioni: «Organizzazione incerta». Lione tornerà a essere, almeno per oggi, la capitale delle Gallie perché è in questa città che, nel pomeriggio, si terrà la marcia in omaggio a Quentin Deranque, il ventitreenne morto il 14 febbraio scorso dopo essere stato linciato da un gruppo di antifa de La Jeune Garde. Nelle ultime 24 ore sui media transalpini non si è quasi parlato d’altro.🔗 Leggi su Laverita.info

