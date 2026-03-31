L'università di Roma Tor Vergata partecipa all'iniziativa nazionale dedicata alla memoria di un ricercatore scomparso. L'evento si terrà il 5 maggio 2026 alle 10 presso l'auditorium dell'ateneo. La partecipazione si inserisce in un programma di eventi che coinvolgono diverse università italiane, con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo e promuovere il confronto pubblico.

Roma, 31 mar. (AdnkronosLabitalia) - Martedì 5 maggio 2026, alle ore 10.00, presso l'Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e filosofia, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata aderisce all'iniziativa nazionale Le Università per Giulio, promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore. L'iniziativa, presentata oggi in Senato durante una conferenza stampa a cui hanno preso parte, fra gli altri, la Senatrice Cattaneo, i genitori di Giulio Regeni, l'avvocata Alessandra Ballerini e il regista del documentario Simone Manetti, gli autori Emanuele Cava e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regeni, Roma Tor Vergata aderisce all'iniziativa nazionale 'Le università per Giulio'

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