Escrementi di topi nel porridge | azienda ritira i propri prodotti dai supermercati in Regno Unito

La Moma Foods ha richiamato diversi porridge nel Regno Unito per rischio di tracce o escrementi di topo. Il richiamo riguarda vasetti e bustine venduti da Tesco, Sainsbury’s e altri supermercati. Nessun prodotto è distribuito in Italia, dove al momento non ci sono allerte alimentari in merito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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