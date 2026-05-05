Nella giornata di ieri, nelle prime ore del mattino, le autorità hanno sequestrato più di 90.000 chilogrammi di cereali e legumi in un'azienda situata a Reggiolo. Durante il sopralluogo, sono stati riscontrati numerosi problemi riguardanti le condizioni di conservazione del cibo, tra cui presenza di topi e escrementi. L'intervento si è reso necessario per tutelare la sicurezza alimentare e prevenire eventuali rischi per i consumatori.

Sono stati sequestrati oltre 90.000 kg di cereali e legumi a Reggiolo dai Carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Parma. L’intervento, finalizzato a contrastare gravi illeciti nel settore agroalimentare e a proteggere la filiera cerealicola e ortofrutticola, è stato svolto con il supporto della locale AUSL e ha portato alla denuncia del titolare di una società alimentare locale, ritenuto responsabile di violazioni alle norme sulla sicurezza e conservazione dei cibi. Operazione coordinata per la tutela del consumatore Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è inserita in un più ampio piano di controlli mirati alla tutela del consumatore e alla salvaguardia del “Made in Italy”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sequestrati a Reggiolo oltre 90mila kg di cibo, cereali e legumi tra topi ed escrementi

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