Tony Effe e quattro amici a processo per rissa | scontro con la security di una discoteca a Porto Cervo nel 2023

Nel 2023, un cantante e quattro amici sono stati citati a giudizio per una rissa avvenuta fuori da una discoteca a Porto Cervo. Secondo le accuse, si sono scontrati con la security del locale, coinvolgendo diverse persone e causando danni alla quiete pubblica. La vicenda è ancora oggetto di procedimento legale, con i protagonisti chiamati a rispondere delle accuse davanti al tribunale competente.

Tony Effe finisce a processo per una rissa a Porto Cervo nel 2023: con un gruppo di amici ebbe uno scontro con la security fuori da una discoteca.🔗 Leggi su Fanpage.it

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