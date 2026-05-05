Tony Effe rischia il processo per una rissa in Sardegna

Tony Effe, nome d’arte di Nicolò Rapisarda, è stato chiamato in giudizio dalla procura di Tempio Pausania per una rissa avvenuta a Porto Cervo. Le autorità lo accusano di aver partecipato a un episodio di violenza e di aver causato danni. La vicenda riguarda un’azione avvenuta in Sardegna e ora si attende l’eventuale processo.

Tony Effe al secolo Nicolò Rapisarda rischia il processo per una rissa a Porto Cervo. La procura di Tempio Pausania l’ha citato in giudizio con le accuse di rissa e danneggiamento. I fatti, spiega oggi Il Messaggero, risalgono all’estate del 2023. Fuori dal Sanctuary, locale della Costa Smeralda. Il 18 agosto il rapper era in una comitiva con un pregiudicato romano per omicidio. I buttafuori li hanno fermati. E il gruppo ha risposto distruggendo gli arredi del locale e scagliandosi contro la sicurezza. Un addetto di Castelsardo è finito al pronto soccorso dell’ ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La citazione diretta in giudizio. Il pm ha deciso per la citazione diretta in giudizio.🔗 Leggi su Open.online

EMIS E TONY EFFE A SANREMO

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