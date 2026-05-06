Durante un evento a Roma, un rappresentante di un'associazione ha dichiarato che nei casi di patologie croniche, il coinvolgimento dei pazienti nel decidere l'accesso alle nuove terapie e nell'organizzazione dei servizi è considerato determinante. La partecipazione dei pazienti viene vista come un elemento chiave per garantire la sostenibilità del sistema sanitario. La discussione si è concentrata sull'importanza di ascoltare le esigenze di chi vive queste condizioni.

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - “Nelle patologie croniche, la partecipazione dei pazienti nell'orientare l'accesso all'innovazione terapeutica e l'organizzazione dei servizi incide al 100%. In realtà, la sanità partecipata esiste, sebbene non sia ancora ben definita: il paziente può fornire la visione di quello che è il suo bisogno insoddisfatto e noi cerchiamo tutti i giorni di recepirlo. Lo facciamo attraverso un libro bianco istituito molti anni fa, con cui operiamo anche in ambito regionale, poiché persino a livello di Cup (centro unico di prenotazione) persistono problematiche sia di accesso che di equità. È evidente che maggiore è la sanità partecipata, maggiore è la sostenibilità del sistema”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tonolo (Anmar): "Partecipazione pazienti fondamentale per sostenibilità sistema"

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