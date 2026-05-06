Il campionato appena concluso ha rappresentato un'occasione di rinascita per la squadra, dopo una stagione precedente che aveva lasciato pochi segnali positivi. Tra i protagonisti c’era anche un veterano che ha commentato come la squadra non abbia mai smesso di combattere, portando a termine il torneo con determinazione. Rispetto all’anno precedente, il nuovo torneo ha portato nuove sfide e spunti, segnando un momento di ripresa per la squadra.

Quello della Vigor è stato un campionato di rilancio. Rispetto alla stagione precedente, per varie ragioni piuttosto deludente, il torneo appena concluso ha regalato nuovi spunti. Purtroppo il sogno playoff è svanito all’ultima giornata, tuttavia la Vigor ha ritrovato un’identità ben definita ed il merito è soprattutto di Aldo Clementi. Il tecnico rossoblu è tornato al suo posto ad un anno di distanza dalle sue dimissioni, eppure il tempo non ha in alcun modo scalfito la fiducia di tutto l’ambiente nei confronti del proprio timoniere. Non solo, Clementi ha saputo valorizzare al meglio quei giocatori che conosceva meno, tanto da trasformarli in veri e propri pilastri della "nuova" Vigor.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tomba, uno dei veterani. "Questa Vigor non ha mollato fino alla fine»

In past life she loved him to death. Reborn, she chooses another man. He begs for love again.

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