Edoardo Mambelli ha ripreso il ruolo di titolare nel reparto difensivo, ma la sua attenzione resta focalizzata su altri aspetti. Recentemente, nelle partite più recenti, ha avuto l’opportunità di giocare dall’inizio come difensore centrale. Nonostante il numero di minuti, il giocatore ha dichiarato di voler mantenere questa mentalità fino alla fine, senza cambiare approccio o obiettivi.

Nelle ultime partite si è ripreso il posto da titolare al centro della difesa, ma a prescindere dal minutaggio, Edoardo Mambelli ha in mente soltanto una cosa. "Ce la stiamo mettendo tutta per portare via la Spal da questa categoria, ce lo chiede una città intera – assicura il difensore modenese –. Non pensiamo ad altro. Certo, siamo consapevoli che domenica prossima il Mezzolara potrebbe chiudere i conti: in quel caso inizieremo a pensare ai playoff, ma per adesso continuiamo a crederci". Che valore attribuisce ai clean sheet che state collezionando? "Ci stiamo lavorando dall’inizio della stagione, diciamo che ultimamente stiamo raccogliendo i frutti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Portiamo via Ferrara da questa categoria". Mambelli: "Questa mentalità fino alla fine"

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