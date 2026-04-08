Dalla tomba di Pamela Genini, trovata senza testa, sono state rimosse alcune viti che sarebbero state fotografate dall’ex fidanzato. La polizia sta indagando sulla sequenza di eventi e sulle prove raccolte nelle immagini. Le autorità stanno esaminando tutte le testimonianze e i reperti per chiarire cosa sia accaduto e quali possano essere i collegamenti con le persone coinvolte.

Si attende l’autopsia sul cadavere di Pamela Genini per avere risposte scientifiche che possano aiutare a capire chi è quando ha profanato la tomba della 29enne uccisa a Milano nell’ottobre 2025. Intanto da alcune fotografie scattate dall’ex fidanzato Francesco Dolci nel corso dei mesi emerge il giallo delle viti sulla tomba della donna: cosa che farebbe pensare alla profanazione avvenuta tra il 13 e il 23 marzo. Pamela Genini, le indagini sulla tomba profanata Sono attese dunque risposte dalle indagini in corso sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di video sorveglianza e anche incrociando i dati delle celle telefoniche per capire chi è transitato nella zona del cimitero di Strozza (Bergamo). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, tomba profanata e furto della testa: il giallo delle viti rimosse nelle foto dell'ex fidanzato

Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da...

Pamela Genini e la tomba profanata, la versione dell’ex fidanzato Francesco Dolci: “Vittima di criminali internazionali”Strozza (Bergamo), 1 aprile 2026 – Per ora in questa storia macabra non si riesce a individuare un movente privilegiato.

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Pamela Genini e la tomba profanata, l’ex Francesco Dolci: Era finita in un giro di riciclaggio, aveva pauraTorna a parlare Francesco Dolci, l'ex fidanzato, diventato poi amico, di Pamela Genini, 29enne uccisa a coltellate il 14 ottobre 2025 a Milano da Gianluca Soncin, l'uomo che la ragazza aveva frequenta ... fanpage.it

Sono distrutti i familiari di Pamela Genini, che vivono un incubo senza precedenti. La mamma della ragazza però vuole precisare che quello che ha raccontato Francesco Dolci in tv non corrisponde al vero https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/attual - facebook.com facebook

Profanata la tomba di Pamela Genini, la bara è stata segata solo all'altezza della testa: "Volevano proprio quella" x.com