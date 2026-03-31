Profanata la tomba e rubata la testa di Pamela Genini L' appello della madre | Aiutatemi a ritrovarla

Una tomba è stata profanata e la testa di un'urna è stata rubata. La madre della vittima ha fatto un appello pubblico chiedendo aiuto per ritrovare il suo bene. La donna ha espresso la propria sofferenza e la richiesta di assistenza per trovare il pezzo mancante. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili o sulle circostanze del gesto.

Nei giorni scorsi ignoti hanno aperto la tomba e rubato la testa della modella uccisa (il 15 ottobre) dall'ex compagno cervese Gianluca Soncin "Vi prego, aiutatemi a ritrovarla perché non possiamo più andare avanti così, non ce la facciamo più. L'unica mia speranza è che si accelerino le indagini e trovino mia figlia, perché noi non viviamo più, non abbiamo più la forza di aspettare". A parlare è la madre di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano il 15 ottobre 2025, la cui tomba è stata profanata per rubare la sua testa. La madre ribadisce il suo appello al programma di Canale 5 'Dentro la notizia', condotto da Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Profanata la tomba e rubata la testa di Pamela Genini. L'appello della madre: "Aiutatemi a ritrovarla" Articoli correlati Leggi anche: Pamela Genini e la testa staccata dal cadavere, l'appello della madre: "Aiutatemi a ritrovarla, non viviamo più" Pamela Genini, dopo il massacro del femminicidio, la profanazione del corpo. Lo straziante grido della madre: “Aiutatemi a ritrovarla”Orrore che si aggiunge al dolore: non c’è pace per Pamela Genini, la modella di 29 anni strappata alla vita lo scorso 15 ottobre dalla furia cieca... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Ore 14 2025/26 - Pamela Genini, profanata la sua tomba al cimitero di Strozza - 27/03/2026 - Video; Profanata la tomba di Pamela Genini, il corpo ritrovato senza testa: si indaga per vilipendio; Tomba profanata di Pamela Genini, sentito Francesco Dolci: ultime notizie; Pamela Genini, il corpo profanato: trafugata la testa dalla tomba. Profanata la tomba di Pamela Genini uccisa dall'ex Gianluca Soncin, corpo trovato senza testa dai parentiLa tomba di Pamela Gelmini, uccisa dall'ex Gianluca Soncin il 15 ottobre 2025 a Milano, è stata profanata. Corpo trovato senza testa nella bara ... virgilio.it Pamela Genini, il cadavere profanato e la testa sparita. La mamma: «Aiutateci a ritrovarla, non viviamo più» - facebook.com facebook Pamela Genini, corpo profanato e testa sparita: il dolore e l'appello della mamma x.com