Il sindaco di Todi ha convocato un consiglio comunale aperto dedicato alla situazione dell’ospedale di Pantalla. Durante l’incontro, si discuterà delle possibili ripercussioni sulla disponibilità di cure in caso di trasferimento delle funzioni sanitarie a Perugia. Il primo cittadino ha inoltre criticato entrambi gli schieramenti politici per quello che definisce un fallimento nella gestione del settore sanitario locale.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'accesso alle cure se l'ospedale confluirà a Perugia?. Perché il sindaco accusa entrambi gli schieramenti di fallimento sanitario?. Chi gestirà concretamente il futuro della sanità nella Media Valle?. Quali sono i rischi reali per i cittadini della nuova integrazione?.? In Breve Alvaro Grossi sollecita confronto pubblico tra i comuni della Media Valle del Tevere. Ruggiano critica la gestione regionale tra responsabilità della sinistra e inerzia della destra. In Umbria operano adeguatamente solo alcune delle 17 strutture ospedaliere presenti. Proposta integrazione ospedale di Pantalla con il Policlinico di Perugia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Todi, il sindaco convoca il consiglio aperto sull’ospedale di Pantalla

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