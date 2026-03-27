Alatri il consiglio ‘urgente’ sull' Ospedale va a finire dopo le feste di Pasqua

A Alatri, il consigiglio comunale ha approvato una richiesta di intervento urgente sulla gestione dell'ospedale, deciso poco prima della pausa pasquale. La decisione si inserisce in un clima di tensione tra le istituzioni locali e le autorità sanitarie, con le discussioni che hanno coinvolto diverse forze politiche senza un accordo unanime. La questione resta al centro del dibattito pubblico e istituzionale in questi giorni.

Il Sindaco Maurizio Cianfrocca: "Avevamo subito trovato una data utile con i vertici Asl, ma chi ha chiesto l'urgenza ha preferito posticipare al 1° aprile". C'è una sottile linea che separa il paradosso dalla realtà istituzionale e, a quanto pare, nel dibattito politico di Alatri questa linea è stata attraversata con una certa disinvoltura. Al centro della scena c'è la convocazione del Consiglio Comunale in seduta aperta dedicato alle sorti dell'Ospedale San Benedetto, un tema nevralgico per l'intera comunità. Nei giorni scorsi, i consiglieri di opposizione avevano legittimamente richiesto la convocazione di una seduta straordinaria e urgente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Alatri, il consiglio ‘urgente’ sull'Ospedale va a finire dopo le feste di Pasqua Articoli correlati Leggi anche: Adriano Pappalardo, l'appello: "Fatemi fare un film d'amore prima di finire in una casa di riposo". Poi il consiglio per chi va a Sanremo Leggi anche: Epifania, perché le feste sembrano finire subito?