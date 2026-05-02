Gli amministratori hanno effettuato un sopralluogo presso l’ospedale di Pantalla per valutare lo stato dei servizi sanitari presenti. Durante l’ispezione sono emerse alcune criticità tecniche che richiedono approfondimenti e interventi specifici. Le autorità competenti dovranno fornire risposte chiare sulla capacità di mantenere e migliorare la qualità delle prestazioni offerte dall’ospedale. La verifica mira a garantire la sicurezza e l’efficienza delle strutture sanitarie della zona.

? Cosa scoprirai Quali criticità tecniche emergeranno dal sopralluogo degli amministratori?. Chi dovrà fornire risposte certe sulla tenuta dei servizi sanitari?. Come influirà l'esito dell'incontro sulla stabilità della valle del Tevere?. Perché la direzione della Usl è stata convocata d'urgenza?.? In Breve Lunedì ore 10.00 partecipazione di amministratori di Marsciano, Todi, Deruta e Fratta Todina.. Incontro con il direttore del presidio Giuseppe Vallesi e il direttore Emanuele Ciotti.. Valutazione capacità operative per la stabilità sanitaria della valle del Tevere.. Richiesta di chiarimenti da parte di Manuela Taglia, Claudio Ranchicchio e Francesca Marchini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Pantalla: sopralluogo per il futuro dei servizi sanitari

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