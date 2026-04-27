Durante la terza edizione dell’On Air Festival a Palermo, l’attore ha condiviso alcune riflessioni sulla sua vita privata, affermando che a 47 anni la famiglia ha priorità rispetto alla carriera. Ha inoltre commentato che i matrimoni più duraturi sono quelli in cui i coniugi si vedono raramente e non si confidano completamente. La sua intervista si è concentrata sulle scelte personali e sulle dinamiche di coppia.

Tornando alla famiglia, per Marco Bocci casa è dove ci sono i suoi figli e sua moglie Laura Chiatti: «Mi sposto costantemente per lavoro, ma cerco di organizzarlo in base alla mia famiglia. Più il tempo passa e più le priorità cambiano. C'è stato un periodo della vita in cui dedicavi il cento per cento delle tue energie a quella che era la tua passione ma poi, piano piano, inizi a cambiare le percentuali perché il tuo lavoro continua ad appagarti e a soddisfarti ma mai quanto il tempo che passi con i tuoi figli e tua moglie», racconta Marco Bocci, che durante l'adolescenza ammette di essere vissuto all'ombra di qualcun altro. «Avevo un gruppo di amici stretti che erano caratterialmente forti di me e, quindi, mi sembrava di vivere un po' nella loro ombra.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marco Bocci: «A 47 anni la mia famiglia viene prima del mio lavoro. I matrimoni che reggono di più sono quelli dove marito e moglie si vedono il meno possibile e non si confessano tutto»

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