Tiziano Trifelli il centauro di Cori morto sul Grande raccordo anulare

La comunità di Cori piange la scomparsa di Tiziano Trifelli, deceduto lunedì 4 maggio in un incidente sul Grande raccordo anulare di Roma. La vittima, un centauro, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra amici e conoscenti.

Comunità di Cori in lutto per la morte di Tiziano Trifelli, che ha perso la vita lunedì 4 maggio sul Grande raccordo anulare, a Roma. Aveva 40 anni ed era originario di Giulianello.Come riporta Roma Today, era a bordo di una Ducati Panigale e si è scontrato con una Mercedes Classe A. Uno schianto.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Temi più discussi: Tiziano Trifelli, chi era il centauro morto nell'incidente sul Grande raccordo anulare; Roma, Gra: Tiziano Trifelli settimo morto da gennaio. Allarme sicurezza sul raccordo; La scia di sangue sul Raccordo: chi era Tiziano Trifelli, l’ultima vittima di un maggio nero; Nello stesso punto in cui è morto il 35enne che prestava soccorso, è allarme sicurezza.

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