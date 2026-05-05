Scontro tra moto e auto sul Grande Raccordo Anulare | la vittima è il 40enne Tiziano Trifelli

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri si è verificato un incidente lungo il Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per Tuscolana, che ha coinvolto una moto e un'auto. La vittima è un uomo di circa 40 anni, identificato come Tiziano Trifelli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate letali. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tiziano Trifelli è il ragazzo morto ieri in un incidente sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per Tuscolana. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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