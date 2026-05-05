Scontro tra moto e auto sul Grande Raccordo Anulare | la vittima è il 40enne Tiziano Trifelli

Nella giornata di ieri si è verificato un incidente lungo il Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per Tuscolana, che ha coinvolto una moto e un'auto. La vittima è un uomo di circa 40 anni, identificato come Tiziano Trifelli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate letali. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tiziano Trifelli è il ragazzo morto ieri in un incidente sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dello svincolo per Tuscolana. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tilt(Adnkronos) – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sull'A90 Grande Raccordo Anulare, altezza Ostiense, dove il traffico è rallentato. Incidente sul raccordo anulare, scontro mortale tra auto e moto: morto un motociclista, traffico in tiltLa tragedia sulla carreggiata esterna del Gra di Roma all’altezza dello svincolo per Ostiense. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Incidente sul Raccordo anulare oggi a Roma, scontro auto-moto: due feriti; Incidente sul Gra a Roma, scontro auto-moto: un morto tra Tuscolana e Anagnina; Incidente tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare di Roma: morta una motociclista 40enne. Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enneAncora sangue sul Grande Raccordo Anulare, dove lunedì 4 maggio si è verificato un incidente mortale. Lo scontro – avvenuto intorno alle 12:40 – ha coinvolto un'auto e una moto. Nell'impatto una donna ... romatoday.it Incidente tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare di Roma: morta una motociclista 40enneGrave incidente lungo il Gra all'altezza Tuscolana-Anagnina. Una motociclista 40enne è morta nello scontro tra la sua moto e un'auto ... fanpage.it Era originario di Toro il 35enne investito e ucciso sul Grande Raccordo Anulare di Roma domenica mattina. Guardia giurata di professione, si era fermato per prestare assistenza ad un automobilista a seguito di un incidente autonomo all’altezza dell’uscita Tu - facebook.com facebook Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre si era fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Secondo una prima ricostruzio x.com