Tiziano Allegretti scomparso dal Quadraro e il motorino in un fosso | dopo 21 anni è come sparito nel nulla

Tiziano Allegretti è scomparso dal quartiere Quadraro di Roma 21 anni fa. Otto mesi dopo la sua scomparsa, il suo motorino è stato trovato in un fossato nel Parco di San Policarpo. Da allora, di Allegretti non si sono più avute notizie. La vicenda resta irrisolta e senza dettagli aggiuntivi sulla sua sorte.

Tiziano Allegretti si è allontanato 21 anni fa dal Quadraro a Roma ed è come sparito nel nulla. Otto mesi dopo è stato ritrovato il suo motorino in un fossato nel Parco di San Policarpo. Oggi avrebbe 48 anni, la sua famiglia lo aspetta ancora.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Finita la fuga dell’evaso: Carozzo si è costituito nella notte. Era sparito nel nulla dopo il volontariatoBologna, 3 marzo 2026 – Si è costituito Carlo Carrozzo, 38 anni: era ricercato perché evaso dal carcere della Dozza, dove era detenuto dal giugno... Eugenio Gusmeroli trovato morto in un torrente a Domaso. Era sparito nel nulla dal Pronto soccorso di GravedonaCosio Valtellino (Sondrio), 23 febbraio 2026 – Si è conclusa nel peggiore dei modi, con il ritrovamento stamane del suo corpo senza vita nei pressi...