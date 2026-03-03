Nella notte, un uomo di 38 anni si è consegnato alle autorità dopo essere stato ricercato per settimane. Era scomparso subito dopo aver partecipato a un’attività di volontariato e da allora non era più stato rintracciabile. La sua fuga si era conclusa con il suo ritorno in custodia, riaccendendo l’attenzione sulla vicenda.

Bologna, 3 marzo 2026 – Si è costituito Carlo Carrozzo, 38 anni: era ricercato perché evaso dal carcere della Dozza, dove era detenuto dal giugno dell’anno scorso. Approfittando di essere uscito per fare volontariato alla Velostazione (ex Dynamo) di via Indipendenza, la sera non aveva fatto rientro in cella. Le ricerche a tappeto Erano scattate le ricerche nella zona del centro, della stazione e della Bolognina ed erano anche stati segnalati un paio di avvistamenti del ricercato. Poi, questa notte, Carrozzo è andato a costituirsi. Ora sarà ripristinata la misura, e per lui scatterà una denuncia a piede libero per evasione. Carezze, baci e mani sotto i vestiti delle bambine a lezione di karate: arrestato il maestro insospettabile Il caso Carrozzo era finito dentro per spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finita la fuga dell’evaso: Carozzo si è costituito nella notte. Era sparito nel nulla dopo il volontariato

