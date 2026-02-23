Eugenio Gusmeroli trovato morto in un torrente a Domaso Era sparito nel nulla dal Pronto soccorso di Gravedona

Eugenio Gusmeroli è stato trovato morto in un torrente a Domaso, a causa della sua scomparsa avvenuta dopo essere uscito dal Pronto soccorso di Gravedona. La sua assenza dal nosocomio il 15 gennaio ha sollevato sospetti, poiché era stato ricoverato dopo una caduta vicino a casa. Questa mattina, il suo corpo è stato individuato tra le acque del torrente, segnando la fine di una vicenda che ha tenuto in sospeso tutta la comunità.

© Ilgiorno.it - Eugenio Gusmeroli trovato morto in un torrente a Domaso. Era sparito nel nulla dal Pronto soccorso di Gravedona

Cosio Valtellino (Sondrio), 23 febbraio 2026 – Si è conclusa nel peggiore dei modi, con il ritrovamento stamane del suo corpo senza vita nei pressi delle pozze di Domaso (Como) la vicenda di Eugenio Gusmeroli, l’uomo d i 68 anni di Cosio Valtellino “sparito” la sera del 15 gennaio scorso dal Pronto Soccorso dell’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona e Uniti dove era giunto nel tardo pomeriggio in ambulanza perché ferito in seguito a una caduta, poco distante dalla sua abitazione. Scivolata fatale. Gusmeroli è stato trovato nel letto di un torrente, nel quale con tutta probabilità è scivolato, trattandosi di una zona caratterizzata da terreno scosceso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Eugenio Gusmeroli trovato morto in un torrente a Domaso. Era sparito nel nulla dal Pronto soccorso del Moriggia Pelaschini di GravedonaEugenio Gusmeroli è stato trovato morto in un torrente a Domaso, dopo essere scomparso dal pronto soccorso di Gravedona. Uomo scomparso, ricerche in corso tra Gravedona e Domaso per Eugenio GusmeroliSono in corso le ricerche di Eugenio Gusmeroli, 68 anni di Morbegno, scomparso il 15 gennaio nei pressi dell’ospedale di Gravedona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. SCOMPARSA di Eugenio Gusmeroli, 68 anni. Continuano le ricerche https://www.comonews.it/cronaca/scomparsa-di-eugenio-gusmeroli-68-anni-continuano-le-ricerche/ Valentina Tomanin Penelope Lombardia #notizieacomo #giornaleacomo #lanotizianavi - facebook.com facebook