Tiziano, 40 anni, è morto in un incidente avvenuto lungo il Grande Raccordo Anulare, vicino alla provincia di Latina. Prima di partire, aveva salutato la sua città natale, Giulianello, dove vive la sua famiglia. L’uomo si trovava a bordo di una Ducati Panigale rossa quando si è verificato il sinistro. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra le persone che lo conoscevano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aveva salutato la sua terra, Giulianello, dove era cresciuto e dove vive la sua famiglia, prima di rimettersi in viaggio verso Roma in sella alla sua Ducati Panigale rossa. Poche ore dopo, sul Grande raccordo anulare, la corsa di Tiziano Trifelli, 40 anni, si è interrotta in modo tragico. Un incidente violentissimo, avvenuto tra le uscite Tuscolana-Anagnina, ha tolto la vita a un uomo conosciuto e stimato, legato alla musica, al lavoro, ai viaggi, agli amici e alla passione per le moto. L’incidente sulla carreggiata esterna del Gra. Lo schianto si è verificato lunedì, poco dopo mezzogiorno, sulla carreggiata esterna del Gra, nel tratto compreso tra le uscite 21 e 22 Tuscolana-Anagnina.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tiziano, 40 anni, vittima di un tragico incidente sul Gra: dolore e sgomento in provincia di Latina

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