Terribile incidente fra due tir in provincia di Latina | la vittima è Costantino Mangoni aveva 53 anni

Un grave incidente ha coinvolto due mezzi pesanti questa mattina a Priverno, in provincia di Latina. La causa è ancora in fase di accertamento, ma sembra che uno dei tir abbia perso il controllo, causando lo scontro. La vittima è Costantino Mangoni, 53 anni, che si trovava a bordo di uno dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre la strada principale è stata bloccata per diverse ore. La dinamica resta da chiarire.

Nello schianto avvenuto questa mattina a Priverno, a seguito del quale è stata chiusa la Monti Lepini, è morto un 53enne, Costantino Mangoni.