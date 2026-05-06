Il Tribunale amministrativo regionale ha condannato il Comune di Tivoli per aver ritardato l’avvio delle cure a un minore, causando un ritardo di tre anni. La causa è legata a un ritardo amministrativo che ha impedito l’accesso alle prestazioni necessarie. Nel frattempo, una madre ha dovuto sostenere di tasca propria le spese per le cure private, senza ricevere supporto dall’ente locale.

? Cosa scoprirai Perché la burocrazia ha bloccato le cure per tre anni interi?. Come ha fatto una madre a coprire le spese private?. Chi deve rispondere della mancanza di operatori per l'assistenza?. Quanto deve versare il Comune per l'inerzia della ASL?.? In Breve Tar condanna Comune di Tivoli a versare 12.000 euro più 1.000 euro spese legali.. L'Unità Valutativa ASL Roma 5 si è riunita solo il 22 dicembre 2023.. La madre ha sostenuto 900 euro mensili per terapie presso associazione privata.. Carenza operatori ha ridotto l'assistenza domiciliare comunale da 15 a 12,5 ore.. Il Tar del Lazio ha condannato il Comune di Tivoli a risarcire 12.000 euro alla madre di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico, dopo che l’amministrazione aveva tardato oltre tre anni nel definire un progetto di vita personalizzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tivoli: il Tar condanna il Comune per il ritardo nelle cure al minore

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