Assistenza al minore Zicari | Nuova condanna per il Comune

Un nuovo episodio riguarda l’assistenza ai minori: un giudice ha condannato nuovamente il Comune, ricordando che non può fornire ore di supporto e comunicazione diverse da quelle stabilite nel Piano Educativo Individualizzato e nel Documento di Linea Guida. La decisione si basa sul rispetto delle norme che regolano la gestione dei servizi dedicati ai minori in ambito socio-sanitario.

Il giudice, secondo quanto reso noto dal consigliere comunale, impone il rispetto delle ore previste dal Pei e riconosce un risarcimento per danni morali e spese legali "Il Comune non può erogare ore di assistenza e comunicazione diverse da quelle previste e disciplinate dal Pei e dal Glo." Con queste parole il consigliere comunale Roberta Zicari commenta la nuova condanna a carico del Comune di Agrigento, chiamato a risarcire una famiglia per la mancata erogazione del servizio di assistenza scolastica secondo quanto stabilito dal Piano educativo individualizzato. Il giudice, secondo quanto ricostruito da Zicari, ha riconosciuto 2.000 euro di danni morali al minore, oltre al pagamento di 1.