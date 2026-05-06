Quindici lavoratori dell’azienda Tiscali sono stati trasferiti da Taranto a Bari, una decisione che ha sollevato proteste da parte dei sindacati. La vertenza riguarda un piano di riorganizzazione del gruppo Tessellis, che complessivamente prevede 180 esuberi in tutto il paese. La questione interessa direttamente il territorio di Taranto, con le rappresentanze sindacali che hanno espresso contrarietà alla decisione di trasferimento.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo capitolo della vertenza legata a Tiscali che coinvolge il territorio di Taranto, inserita nel più ampio piano di riorganizzazione del gruppo Tessellis che prevede complessivamente 180 esuberi a livello nazionale. Il 20 aprile 2026 l’azienda ha avviato una procedura di trasferimento collettivo che riguarda 17 lavoratrici e lavoratori impiegati nelle aree Customer Quality & Operations e Sales Planning & Strategy, con destinazione la sede di Bari. Il provvedimento segue un precedente ridimensionamento che, a gennaio, aveva già comportato l’uscita di circa 50 unità tramite incentivi all’esodo. Nel corso dell’esame congiunto del 28 aprile con le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, Fistel-CISL e UILCOM-UIL, è stata espressa contrarietà alla misura con la richiesta di ritiro della procedura.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Tiscali, trasferimenti da Taranto a Bari per 17 lavoratori: sindacati contrari

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Vertenza Tiscali, Improponibile e inaccettabile il trasferimento dei lavoratori a Bari; Sindacati, 17 lavoratori Tiscali trasferiti da Taranto a Bari; Diciassette dipendenti della sede di Taranto di Tiscali si trasferiranno presso la sede di Bari-Modugno.

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