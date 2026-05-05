Vertenza Tiscali lettere di trasferimento da Taranto a Bari per 17 lavoratori I sindacati | E' inaccettabile

Diciassette dipendenti della sede di Tiscali a Taranto hanno ricevuto una comunicazione scritta che annuncia il loro trasferimento nella sede di Bari-Modugno a partire dal 13 maggio. La notizia è stata commentata dai sindacati, che hanno definito la decisione inaccettabile. La vicenda riguarda il trasferimento di lavoratori tra due sedi di proprietà dell’azienda, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Per diciassette lavoratori della sede Taranto di Tiscali è giunta una lettera con cui si comunica il trasferimento, dal 13 maggio, nella sede di Bari-Modugno. A spiegare il caso, in una conferenza stampa, sono stati i sindacati Slc Cgil e Fistel Cisl tarantini che sostengono come il provvedimento.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Vertenza lavoratori ex Consorzi di Bacino impiegati nei siti dismessi: la lettere di Fp CgilTempo di lettura: 2 minutiLa scrivente Segreteria Provinciale della FP CGIL Benevento, con la presente, intende sottoporre all’attenzione la... Lavoratori della società Milano Cortina, i sindacati: partite 151 lettere di licenziamentoMilano, 6 marzo 2026 – Assunti per lavorare nella fase di preparazione del grande evento a cinque cerchi, c’è incertezza riguardo la sorte dei... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: FI - FORZA ITALIA * CAMERA: TISCALI: DE PALMA (FI), NO AL TRASFERIMENTO A BARI. SOLUZIONE IMPROPONIBILE, SI TUTELI TARANTO. Vertenza Tiscali, oggi al Mimit la riunione richiesta dalle Regioni. L’assessora del Lavoro, Desirè Manca: Non possiamo permetterci un nuovo bacino di disoccupati ...Cagliari, 15 aprile 2026 - Si è svolto questo pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) a Roma l’incontro richiesto dalle Regioni Sardegna e Puglia in merito alla vertenza ... regione.sardegna.it Vertenza Tiscali, cdr: Azienda vuol discriminare solo i giornalistiProspettive incerte per i dodici giornalisti di Tiscali notizie, dipendenti da 25 anni ora sotto contratto di solidarietà. L'azienda, denunciano i rappresentanti sindacali, li discrimina rispetto agli ... rainews.it