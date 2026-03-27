Intelligenza artificiale a scuola bando da 100 milioni | candidature aperte fino al 17 aprile L’AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso per un finanziamento di 100 milioni di euro destinato a promuovere un percorso di formazione sull’intelligenza artificiale nelle scuole. Le candidature possono essere inviate fino al 17 aprile. L’obiettivo è sviluppare iniziative che coinvolgano istituti scolastici e professionisti del settore, con l’intento di integrare l’uso dell’intelligenza artificiale nel sistema formativo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per l’avvio di un piano nazionale di formazione sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole. L’intervento prevede percorsi rivolti al personale scolastico, insieme a workshop e laboratori per un utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Intelligenza artificiale a scuola, bando da 100 milioni: candidature aperte fino al 17 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per l’avvio di un piano nazionale di formazione sull’uso... Intelligenza Artificiale a scuola: al via il piano di formazione del Ministero da 100 milioni di euroÈ stato pubblicato oggi l'avviso da 100 milioni per l'attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per... Contenuti e approfondimenti su Intelligenza artificiale Temi più discussi: Didacta 2026: intelligenza artificiale a scuola, perché vietarla non serve più; Arrivano le nuove indicazioni per i licei: intelligenza artificiale e spazio all'italiano. La geografia tornerà materia autonoma; Intelligenza artificiale a scuola, questionario europeo per docenti: partecipazione entro il 25 marzo; Intelligenza Artificiale a scuola: in arrivo 100 milioni di euro per la formazione di docenti e studenti. Intelligenza Artificiale a scuola: al via il piano di formazione del Ministero da 100 milioni di euroÈ stato pubblicato oggi l’avviso da 100 milioni per l’attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di ... iltempo.it Intelligenza artificiale a scuola, al via corsi per i docenti: domande istituti entro il 17 aprile. Valditara: Passo in avantiIntelligenza artificiale a scuola: è stato pubblicato oggi, 27 marzo, un avviso da 100 milioni per l’attivazione di percorsi di formazione per il personale scolastico, di workshop e laboratori per un ... tecnicadellascuola.it Comunicazione istituzionale e Intelligenza artificiale, nasce a Bologna Spore Group x.com VD. . Un video propagandistico generato con l’intelligenza artificiale e diffuso da media iraniani è diventato virale negli ultimi giorni, nel pieno delle tensioni con gli Stati Uniti. Il filmato, intitolato «One Vengeance for All», mette in fila decenni di guerre american - facebook.com facebook