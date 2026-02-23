Tiro a segno i convocati dell’Italia per gli Europei a 10m 2026 | Maldini Monna e Sollazzo guidano gli azzurri

Maldini, Monna e Sollazzo rappresentano l’Italia agli Europei a 10 metri del 2026, evento che si svolgerà a Yerevan dal 27 febbraio al 5 marzo. La federazione ha convocato questi atleti dopo averli visti in buona forma nelle ultime competizioni nazionali. La scelta mira a rafforzare la squadra in vista di una sfida decisiva per la qualificazione internazionale. La competizione si preannuncia intensa e ricca di sfide.

La stagione internazionale del tiro a segno è pronta a vivere uno degli appuntamenti più importanti della prima parte del calendario 2026: gli Europei a 10m, che si terranno a Yerevan, dal 27 febbraio al 5 marzo. Nel poligono armeno si terranno gare di pistola e carabina ad aria compressa, dalla distanza più breve, con i migliori specialisti continentali pronti a prendersi t itoli e medaglie in un’annata che aprirà il processo di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Nell’Est Europa sarà presente anche l’Italia, con un contingente importante di tiratori e tiratrici. Un totale di 11 elementi: 4 interpreti di pistola e 7 di carabina, 7 uomini e 4 donne. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tiro a segno, i convocati dell’Italia per l’H & N Cup: torna in gara SollazzoEcco i convocati italiani per la H & N Cup di tiro a segno, con il ritorno in gara di Sollazzo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Tiro a Segno Jesi: Loris Quarta è Campione Europeo Under 18 nella pistola a 10 metri; L’Unione Italiana Tiro a Segno non parteciperà a EOS Show 2026; Tiro a Segno: bella soddisfazione in Bulgaria per l’atleta tesserata con Bondeno, in coppia con Alessandro Lonardi di Soave. Agnese Formieri vice campionessa europea; Dalle sfide tra i Savoia a impianto hi tech, ecco il nuovo poligono: è aperto anche ai bambini.

Tiro a Segno: bella soddisfazione in Bulgaria per l’atleta tesserata con Bondeno, in coppia con Alessandro Lonardi di Soave. Agnese Formieri vice campionessa europeaAgnese Formieri, nazionale di Tiro a segno, conclude con un bellissimo argento la sua partecipazione all’edizione 2026 dei Campionati ... sport.quotidiano.net

Tiro a segno, brillano i pavesi nelle finali nazionali a RomaUn secondo posto e quattro piazzamenti per i tiratori pavesi alle finali nazionali dei campionati Uits a Roma. Gli atleti pavesi, appartenenti alle categorie allievi, ragazzi e seniores, hanno ... laprovinciapavese.gelocal.it

IN VALSUSA C’È IL TIRO A SEGNO: PROVALO A SUSA SUSA – Il Tiro a Segno di Susa è un’antica istituzione, le cui origini storiche risalgono addirittura al 1600. L’attuale sede del poligono si trova in via Torino 17 a Susa: è stata costruita nel 1930. L’attività s - facebook.com facebook