Auto sbanda e si schianta a lato della strada | ragazzo finisce in ospedale

Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata ai margini di una strada di campagna tra Alfianello e Seniga, causando il ricovero di un ragazzo in ospedale. La vettura ha sbandato improvvisamente, finendo nel fossato distante circa 200 metri dalla Santella della Madonna del Glicine. La dinamica dell’incidente sembra legata a una manovra improvvisa o a un problema meccanico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per soccorrere il giovane e mettere in sicurezza l’area.

Alla guida c’era un giovane di 19 anni, soccorso dai sanitari della Croce Bianca di Leno in codice giallo. Dopo i primi controlli sul posto, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Manerbio per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova e i vigili del fuoco di Brescia, che hanno messo supportato le operazioni di soccorso dei sanitari e messo in sicurezza il veicolo. Ancora da chiarire le cause dell’uscita di strada: non si esclude nessuna ipotesi, dall’eccesso di velocità a un momento di distrazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Sbanda con l'auto e finisce fuori strada in un fosso: giovane portato in ospedale

Auto sbanda e si schianta di fronte a un'azienda: ragazza in ospedaleA Sarezzo, una ragazza di 23 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale questa mattina alle 8, quando la sua auto ha sbandato e si è schiantata di fronte a un'azienda.

Auto e moto si scontrano frontalmente: il video dell'incidente. Grave 26enne

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Strade ghiacciate dopo le nevicate, auto sbanda si ribalta e ricade sull'asfalto a testa in giù: una persona rimasta bloccata nel mezzo; Incidente in galleria lungo l'autostrada A27: auto sbanda e si schianta sul muro. Ferito il conducente; Auto sbanda e finisce in cortile; Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fosso, ferito il conducente.

Ubriaco alla guida sbanda e si schianta con l'auto sul Put: «Avrebbe potuto provocare una strage»TREVISO - Ubriaco al volante della sua Hyundai ha rischiato di causare una strage: per fortuna, sulla banchina che ha travolto e distrutto sbandando a velocità elevata non ... ilgazzettino.it

Auto sbanda e si schianta a lato della strada: ragazzo finisce in ospedaleLa stretta strada di campagna tra Alfianello e Seniga è stata teatro di un brutto incidente nella prima mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio, quando un’auto è finita fuori strada terminando la sua ... bresciatoday.it

Auto sbanda e si ribalta: choc sulla Provinciale https://ebx.sh/ppN1X9 - facebook.com facebook

Tragedia sulle strade: auto sbanda, colpisce un paletto e si cappotta. Muore una donna x.com