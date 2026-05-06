Tim scopre i conti i ricavi del primo trimestre 2026 a +1,4%

Tim ha reso noti i risultati finanziari del primo trimestre del 2026, con ricavi che sono aumentati dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha comunicato i dati ufficiali, evidenziando la crescita nei ricavi nel periodo considerato. Nessuna altra informazione o dettaglio aggiuntivo è stato fornito al momento.

Tim scopre i conti, e nel primo trimestre 2026 i ricavi segnano un +1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per l’ amministratore delegato di Tim Pietro Labriola i risultati dei primi tre mesi di quest’anno sono “ in linea con le previsioni “. Sull’ offerta di Poste italiane resta invece la posizione che sarà il mercato a decidere. In 3 mesi ricavi a 3,3 miliardi. Tim chiude il primo trimestre riportando ricavi totali per 3,3 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% anno su anno (-0,9% nel domestico a 2,2 miliardi di euro, +6,4% in Brasile a 1,1 miliardi di euro). I ricavi da servizi di Gruppo sono in crescita del 2,3% anno su anno a 3,1 miliardi di euro (+0,2% nel domestico a 2,1 miliardi di euro, +6,5% in Brasile a 1,1 miliardi di euro).🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tim scopre i conti, i ricavi del primo trimestre 2026 a +1,4% Notizie correlate Leggi anche: Technogym corre a doppia cifra: ricavi a 237 milioni nel primo trimestre del 2026 Gruppo Renault: crescono i ricavi nel primo trimestre del 2026. In calo le vendite DaciaIl primo trimestre del 2026 per Renault si è chiuso in modo davvero positivo.