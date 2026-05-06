In Irlanda del Nord, un uomo si è svegliato alle tre del mattino convinto che un furgone avrebbe ucciso lui e altre persone, credendo che ci fosse una bomba nello zaino. La sua percezione distorta deriva da un episodio di allucinazioni generate dall'intelligenza artificiale, che ha prodotto messaggi come “ti uccideranno” e “hai una bomba nello zaino”. Complessivamente, sono stati registrati 414 casi di questo tipo in 31 paesi diversi.

Adam Hourican è seduto in cucina, davanti a sé ha un coltello, un martello e il telefono. Sono le tre del mattino in Irlanda del Nord ed è convinto che un furgone pieno di persone lo verrà ad uccidere inscenando un suicidio. Dall’altra parte del mondo, in Giappone, Taka crede di aver inventato un’app medica rivoluzionaria ma anche di avere una bomba nel suo zaino. Sono due delle 14 persone intervistate dalla Bbc che hanno avuto allucinazioni dopo aver usato diversi sistemi di intelligenza artificiale. Il gruppo Human Line Project, il primo al mondo che aiuta le persone con danni psicologici causati dall’Ai, ha raccolto finora 414 casi in 31 Paesi diversi, senza distinzione di sesso e in età comprese tra i venti e i cinquant’anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti uccideranno”, “Hai una bomba nello zaino”: quando l’AI causa allucinazioni. Il progetto di aiuto: 414 casi in 31 Paesi

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