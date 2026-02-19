Ho una bomba nello zaino | paura all’Università di Firenze minaccia gli studenti Edificio evacuato

Un giovane ha gridato di avere una bomba nello zaino, causando panico all'Università di Firenze. La minaccia ha spinto le autorità a evacuare immediatamente l'edificio di via Laura, mentre gli agenti hanno circondato la zona per accertarsi della situazione. Il ragazzo ha urlato insulti e si è mostrato agitato, attirando l’attenzione di studenti e personale. La polizia ha fermato il giovane e ha avviato le verifiche sulla sua affermazione. La scena si è svolta davanti agli occhi di molti studenti che si trovavano nelle aule.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Momenti di paura nella sede di via Laura dell' Università di Firenze. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, un ragazzo ha dato in escandescenze e ha minacciato di farsi esplodere, dicendo di avere dell'esplosivo nello zaino. Secondo le testimonianze di alcuni studenti dopo aver pronunciato le minacce, il giovane ha poi usato un estintore sulle scale del primo piano dell'edificio, aumentando la tensione tra i presenti. Muore ragazzo di 21 anni: schianto devastante contro un albero Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, giunte sul posto nel giro di poco tempo.