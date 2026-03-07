CANZONISSIMA | ELETTRA LAMBORGHINI NEL CAST DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI

Sabato 21 marzo alle 21.30 su Rai1 debutta la nuova Canzonissima, subito dopo Affari Tuoi. Lo show vede nel cast la presenza di Elettra Lamborghini, tra i protagonisti annunciati. La trasmissione porta in televisione un mix di artisti e volti noti, confermando il ritorno di un programma storico. La puntata inaugurale si presenta con molte aspettative e numerosi nomi di rilievo.

La nuova Canzonissima debutta su Rai1 sabato 21 marzo alle 21.30, subito dopo Affari Tuoi. Il cast è davvero bomba come avevamo titolato giorni fa con tutte le indiscrezioni sui nomi. Nel frattempo sono stati ufficializzati i primi cantanti che prenderanno parte alla versione 2026 dell’antesignano dei talent televisivi: Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese, Enrico Ruggeri. A loro si aggiunge Elettra Lamborghini, reduce dal Festival di Sanremo, che lo ha svelato ieri sera, ospite della finale del San Marino Song Contest. Quattro grandi nomi per Canzonissima. Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario 🔗 Leggi su Bubinoblog

