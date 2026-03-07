Canzonissima Elettra Lamborghini nel cast

Elettra Lamborghini parteciperà alla nuova edizione di 'Canzonissima'. La cantante ha annunciato la notizia dal palco del San Marino Song Contest, dove era presente come ospite. La sua presenza nel cast è stata pubblicamente confermata attraverso questa dichiarazione durante l’evento. La partecipazione di Lamborghini è stata comunicata ufficialmente durante la manifestazione musicale.

(Adnkronos) – Elettra Lamborghini sarà nel cast della nuova edizione di 'Canzonissima'. Lo spoiler arriva direttamente dall'artista, che ha rivelato la sua partecipazione dal palco del San Marino Song Contest, dove era super ospite. Si tratta del primo nome confermato per l'attesissimo ritorno dello storico varietà su Rai1 dal 21 marzo la cui conduzione è.