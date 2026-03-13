Roma proiezione speciale del film iraniano candidato agli Oscar Scalfire la roccia con Maddalena Oliva

A Roma si è tenuta una proiezione speciale del film iraniano “Scalfire la roccia”, candidato agli Oscar, con la partecipazione dell’attrice Maddalena Oliva. L’evento si è svolto nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato alla produzione cinematografica internazionale. Nel frattempo, il Fatto Quotidiano ha continuato a seguire da vicino la situazione del conflitto a Gaza.

Dopo l’impegno degli ultimi mesi del Fatto Quotidiano sul genocidio in corso a Gaza anche attraverso proiezioni speciali di film come “La voce di Hind Rajab”, “Put your soul in your hand and walk” e “Disunited Nations”, vogliamo dare il nostro contributo per mantenere alta l’attenzione su quanto sta avvenendo in Iran, con l’inizio di questa ultima scellerata operazione militare congiunta targata Usa-Israele. Per questo, in collaborazione con Wanted, vi invitiamo a una nuova proiezione-evento, un’iniziativa patrocinata da Amnesty International e ActionAid. Lunedì 16 marzo, alle ore 21.00, al Cinema Farnese di Roma, proietteremo “Scalfire la... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, proiezione speciale del film iraniano candidato agli Oscar “Scalfire la roccia” con Maddalena Oliva Articoli correlati A Bari la proiezione speciale del documentario candidato agli Oscar 2026, Scalfire la rocciaOpera prima diretta da Mohammadreza Eyni e Sara Khaki, il documentario segue Sara Shahverdi, iraniana trentasettenne motociclista, proprietaria... Sala piena a Roma per la proiezione speciale del doc Disunited Nations. In sala il regista Cotteret, Francesca Albanese e Maddalena Oliva: “Teniamo accesa la luce su Gaza”Il lungometraggio, distribuito da Mescalito film, prende avvio nel marzo 2024, quando Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per... Aggiornamenti e notizie su Maddalena Oliva Sala piena a Roma per la proiezione speciale del doc Disunited Nations. In sala il regista Cotteret, Francesca Albanese e Maddalena Oliva: Teniamo accesa la luce su GazaSala piena al Cinema Adriano di Roma dove ieri sera, 3 gennaio, è stato proiettato il film documentario Disunited Nations di Cristophe Cottaret. A introdurre la serata Francesca Albanese, Relatrice ... ilfattoquotidiano.it Gaza: Put your soul on your hand and walk, domenica 30 novembre a Roma la proiezione speciale con Francesca AlbaneseMontepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - Il riformismo è diventato una sorta di nemico del popolo, élite e castigo. Tanto che mi viene fatto di chiedere: ma che abbiamo fatto di male? Perché tutta questa ... ilfattoquotidiano.it