Bari: Teatro AncheCinema, Corso Italia 112.. Polignano a Mare (BA): Multisala Vignola Cinema Teatro, Viale Rimembranze 13.. Mesagne (BR): Teatro Comunale Mesagne, Via Federico II di Svevia 26. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “The Sea”, il film che sfida il governo italiano: stasera in 110 cinema italiani, alcuni pugliesi A Bari, Mesagne e Polignano a Mare

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