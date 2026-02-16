Aldo Giovanni & Giacomo | stasera su Cine34 il film che sfida il cinepanettone e omaggia il grande cinema americano
Stasera su Cine34, il film “La leggenda di Al, John e Jack” di Aldo, Giovanni e Giacomo va in onda alle 21:00, sfidando le commedie natalizie tradizionali e offrendo un omaggio al cinema americano di quegli anni. La pellicola, uscita nel 2002, rappresenta una svolta importante per il trio comico, che qui si cimenta in una storia più intensa e meno leggera rispetto ai loro soliti sketch. Il film, spesso trascurato, mostra un lato diverso del loro talento, con scene che si ispirano a film d’avventura e action, e si distingue per un ritmo più rapido e una
La Leggenda Rinasce: Stasera su Cine34 il Film Sottovalutato di Aldo, Giovanni e Giacomo. Stasera alle 21:00 su Cine34, il pubblico avrà l’opportunità di (ri)scoprire “La leggenda di Al, John e Jack”, un film del 2002 che rappresenta una svolta nella carriera di Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. L’opera, interpretata anche da Massimo Venier, si distingue per l’ambizione di omaggiare i maestri del cinema americano, da Alfred Hitchcock a Sergio Leone, in un contesto dominato dai cinepanettoni natalizi. Un errore fatale e un colpo di scena inaspettato trasformano una parodia in un’indagine più complessa sulla natura dell’inganno e della realtà.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nel cast del film il giovane talento Alberto Paradossi e i mitici Giacomo Poretti e Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo
Stasera in tv Chiedimi se sono felice, Il Cyrano de Bergerac secondo Aldo, Giovanni e Giacomo compie 25 anni e torna su Italia 1Era il lontano 2000 quando Chiedimi se sono felice arrivò nelle sale di tutta Italia e, a distanza di venticinque anni, il film di e con Aldo, Giovanni e Giacomo continua ad essere uno dei maggiori ... ilgiornale.it
Tre uomini e una gamba, 1997 - diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. #AldoGiovannieGiacomo facebook