Aldo Giovanni & Giacomo | stasera su Cine34 il film che sfida il cinepanettone e omaggia il grande cinema americano

La Leggenda Rinasce: Stasera su Cine34 il Film Sottovalutato di Aldo, Giovanni e Giacomo. Stasera alle 21:00 su Cine34, il pubblico avrà l’opportunità di (ri)scoprire “La leggenda di Al, John e Jack”, un film del 2002 che rappresenta una svolta nella carriera di Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. L’opera, interpretata anche da Massimo Venier, si distingue per l’ambizione di omaggiare i maestri del cinema americano, da Alfred Hitchcock a Sergio Leone, in un contesto dominato dai cinepanettoni natalizi. Un errore fatale e un colpo di scena inaspettato trasformano una parodia in un’indagine più complessa sulla natura dell’inganno e della realtà.🔗 Leggi su Ameve.eu

