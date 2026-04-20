Il cinema italiano partecipa al 48° Moscow International Film Festival con il film RIP, diretto da Alessandro D’Ambrosi e Santa de Santis. La pellicola è stata ufficialmente selezionata per la rassegna, che vede coinvolti oltre 1500 candidati. L’evento si svolge a Mosca e rappresenta un’occasione per il cinema italiano di confrontarsi a livello internazionale.

La cinematografia italiana si prepara a un importante confronto internazionale a Mosca, dove la pellicola RIP, diretta da Alessandro D’Ambrosi e Santa de Santis, è stata ufficialmente inserita nella selezione del 48° Moscow International Film Festival. Il film, che ha già riscosso apprezzamento in occasioni precedenti come la rassegna Alice nella città e il Ciak Film Festival, sarà protagonista di tre diverse proiezioni tra il 21 e il 23 aprile 2026 nelle sale della capitale russa, con la partecipazione programmata dei registi e del produttore Giuseppe Morelli. Dalla realtà locale alla competizione globale: il percorso di una produzione originale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema italiano a Mosca: il film RIP sfida i 1500 candidati

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