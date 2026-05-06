? Cosa scoprirai Come può un bambino raggiungere il mare tra i checkpoint?. Chi sono gli esperti internazionali che parteciperanno al dibattito romano?. Perché il governo israeliano ha cercato di bloccare questo film?. Come influenzerà la Flotilla la discussione durante la proiezione?.? In Breve Proiezione mercoledì 6 maggio ore 21.00 presso il Cinema 4 Fontane di Roma.. Dibattito con Giulia Innocenzi, Enzo Porpiglia e collegamento con il giornalista Alessandro Mantovani.. Film distribuito in oltre 130 sale italiane con biglietti gratuiti a Roma, Milano, Cagliari.. Trama segue il dodicenne Khaled tra Ramallah e il tentativo di raggiungere il Mediterraneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Sea: a Roma il film sulla Palestina con Francesca Albanese

Notizie correlate

“The Sea” e la Global Sumud Flotilla: film e diretta streaming con Francesca AlbaneseUn evento nazionale per il diritto al sogno è in programma mercoledì 6 maggio, organizzato da Veneto Padova Spettacoli Associazione Culturale in...

Leggi anche: La lettera di Francesca Albanese: «Mi attaccano per distogliere l’attenzione dalla Palestina»

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: The Sea, l'opera divenuta un caso (anche politico). E che ci costringe a non voltare lo sguardo altrove; Loast at Sea; VRetreats: il Mazzarò Sea Palace apre la stagione all’insegna delle novità; Alaska Airlines inaugura il volo diretto Seattle–Roma.

Il film boicottato dal governo israeliano arriva in Italia. “The Sea”, pellicola del regista Shai Carmeli Pollak, sarà trasmesso in oltre 110 sale in una proiezione evento il 6 maggio alle ore 21. In particolare, al CINEMA 4FONTANE di Roma presenteranno il film l - facebook.com facebook

Il film boicottato dal governo israeliano arriva in Italia. “The Sea”, pellicola del regista Shai Carmeli Pollak, sarà trasmesso in oltre 110 sale in una proiezione evento il 6 maggio alle ore 21. In particolare, al CINEMA 4FONTANE di Roma presenteranno il film la x.com