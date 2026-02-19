La lettera di Francesca Albanese | Mi attaccano per distogliere l’attenzione dalla Palestina

Francesca Albanese ha scritto una lettera per denunciare che le critiche che riceve sono parte di un tentativo di distogliere l’attenzione dalla situazione in Palestina. La studiosa spiega che le accuse sono state amplificate in modo sistematico, creando scandali intorno alle sue attività e dichiarazioni. Albanese sottolinea come questa strategia mira a screditare il suo ruolo di esperta indipendente dell’Onu sui diritti umani. La sua testimonianza rivela un metodo persistente di attacco che va oltre le normali polemiche pubbliche.

«Non sono le critiche a preoccuparmi. Ciò che è nuovo – e corrosivo – nel mio caso, per intensità e costanza, è la distorsione sistematica del mio mandato, del mio operato e delle mie dichiarazioni al fine di fabbricare scandali e screditare il mio contributo di esperta indipendente Onu sui diritti umani». Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, spiega le sue ragioni sul Fatto Quotidiano dopo le richieste di dimissioni per la frase sul “nemico comune” associata a Israele. Gli attacchi. «Ci sono Stati che oggi mi attaccano apertamente, distogliendo l’attenzione dal genocidio in corso a Gaza da oltre 860 giorni e dal regime di apartheid coloniale che continua a espandersi, a Gaza come in West Bank e Gerusalemme est, colpendo l’intero popolo palestinese», sostiene Albanese.🔗 Leggi su Open.online

Vicchio: cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. E bandiera della Palestina sull’albero di NataleA Vicchio, Francesca Albanese riceve la cittadinanza onoraria, mentre Firenze rifiuta di issare la bandiera palestinese sull'albero di Natale, suscitando polemiche.

Life for Gaza a Napoli, concerto per la Palestina al Teatro Bellini: da Fiorella Mannoia a Francesca AlbaneseIl 19 gennaio al Teatro Bellini di Napoli si terrà il concerto

Francesca Albanese: Parole di Meloni sulla Global Sumud Flotilla Incoerenti

