La lettera di Francesca Albanese | Mi attaccano per distogliere l’attenzione dalla Palestina
Francesca Albanese ha scritto una lettera per denunciare che le critiche che riceve sono parte di un tentativo di distogliere l’attenzione dalla situazione in Palestina. La studiosa spiega che le accuse sono state amplificate in modo sistematico, creando scandali intorno alle sue attività e dichiarazioni. Albanese sottolinea come questa strategia mira a screditare il suo ruolo di esperta indipendente dell’Onu sui diritti umani. La sua testimonianza rivela un metodo persistente di attacco che va oltre le normali polemiche pubbliche.
«Non sono le critiche a preoccuparmi. Ciò che è nuovo – e corrosivo – nel mio caso, per intensità e costanza, è la distorsione sistematica del mio mandato, del mio operato e delle mie dichiarazioni al fine di fabbricare scandali e screditare il mio contributo di esperta indipendente Onu sui diritti umani». Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, spiega le sue ragioni sul Fatto Quotidiano dopo le richieste di dimissioni per la frase sul “nemico comune” associata a Israele. Gli attacchi. «Ci sono Stati che oggi mi attaccano apertamente, distogliendo l’attenzione dal genocidio in corso a Gaza da oltre 860 giorni e dal regime di apartheid coloniale che continua a espandersi, a Gaza come in West Bank e Gerusalemme est, colpendo l’intero popolo palestinese», sostiene Albanese.🔗 Leggi su Open.online
Vicchio: cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. E bandiera della Palestina sull’albero di NataleA Vicchio, Francesca Albanese riceve la cittadinanza onoraria, mentre Firenze rifiuta di issare la bandiera palestinese sull'albero di Natale, suscitando polemiche.
Life for Gaza a Napoli, concerto per la Palestina al Teatro Bellini: da Fiorella Mannoia a Francesca AlbaneseIl 19 gennaio al Teatro Bellini di Napoli si terrà il concerto
Francesca Albanese: Parole di Meloni sulla Global Sumud Flotilla Incoerenti
Argomenti discussi: Da Ruffalo a Bardem, 100 star firmano lettera per Francesca Albanese; Pieno sostegno alla Albanese. La lettera degli artisti radical-chic per la relatrice Onu; Francesca Albanese, la relatrice che divide l’Europa e infiamma Hollywood (e ottiene i plausi di Hamas); Albanese, Comitato di esperti Onu: Richieste di dimissioni basate su disinformazione e fatti inventati.
Respinta richiesta di dimissioni di Francesca Albanese all'Onu dopo il caos su Israele nemico dell'umanitàFrancesca Albanese, respinta la richiesta di dimissioni da relatrice dell'Onu. Il motivo in una nota pubblicato dal comitato dell'organizzazione ... virgilio.it
Francesca Albanese, la lettera degli artisti radical-chic per la relatrice Onu: Pieno sostegnoLa figura di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, è al centro di una controversia internazionale che sta ... thesocialpost.it
Una grande, grandissima notizia, la più attesa. L’Onu ha ufficialmente respinto la richiesta di dimissioni della relatrice per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese. E il motivo è evidente a chiunque abbia conservato un briciolo di onestà intellettuale. “ facebook
“Assumiamo pure che lo stupro sia avvenuto. E allora”. Francesca Albanese x.com