The Night Agent 3 recensione | una stagione gradevole ma troppo lunga e quanto manca Rose
Una nuova cospirazione da sventare per Peter Sutherland, tra azione e tanto cuore. Ecco gli ingredienti della terza stagione della serie, in streaming su Netflix. The Night Agent ha rinverdito e rimpolpato il genere spy story e ora che torna con la terza stagione conferma pregi e difetti, venendo oscurata da titoli come The Recruit (anche se cancellata) e The Diplomat. Avevamo lasciato Peter Sutherland in debito col misterioso mediatore Jacob Moore, mentre quest'ultimo sembrava essere legato al nuovo presidente degli Stati Uniti. Una nuova missione lo aspetta e ancora una volta dovrà scegliere bene le persone di cui fidarsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
THE NIGHT AGENT - Stagione 3 (2026) | Teaser trailer italiano della serie di spionaggio Netflix
