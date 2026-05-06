The Money Drop, il programma di Gerry Scotti, è pronto a tornare nel preserale ma con la conduzione di Max Giusti, a partire dalla nuova stagione televisiva Secondo un’indiscrezione diBubinoBlogsembrerebbe chePier Silvio Berlusconi vorrebbe affidare a Max Giusti uno show,The Money Drop, un altro preserale che partirebbe a settembre. Si tratterebbe di un vecchio game show che Mediaset ha intenzione di riportare in tv. Se anni fa lo aveva condotto Gerry Scotti, però, stavolta il conduttore andrebbe a cedere anche il timone di quest’altro programma che sarebbe pronto a tornare in tv dopo 13 anni. Secondo questa indiscrezione sembrerebbe che, nonostante i bassi ascolti che ha ottenuto Giusti nel preserale con Caduta Libera, comunquel’ad Mediaset vuole puntare su di lui e dargli un nuovo programma.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - The Money Drop: Max Giusti è pronto al secondo preserale

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