Su Canale 5 si prepara il ritorno di The Money Drop con Max Giusti, mentre la trasmissione di Gerry Scotti continua a raccogliere buoni risultati di ascolto. Nei programmi di gioco, si registra un fermento tra le produzioni che cercano di mantenere alta l’attenzione del pubblico, con novità in arrivo e cambiamenti attesi. La rete televisiva si prepara a rinnovare l’offerta dedicata ai quiz e ai game show.

Gran fermento nel reparto game show di Canale 5. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continua a macinare ascolti e all’orizzonte c’è il ritorno di The Money Drop con Max Giusti. Vi anticipiamo su BubinoBlog che è stato registrato un numero zero del quiz condotto da Scotti tra il 2011 e il 2013 nel preserale dell’ammiraglia Mediaset, oltre ad uno speciale in prime time con i vip per beneficenza. Come funziona The Money Drop? Ecco il regolamento del game di Canale 5 così come annunciato dalla nota ufficiale Mediaset del 2013 in occasione della partenza della seconda stagione del format. Il programma ha rivoluzionato gli schemi dei tradizionali game show grazie alla presenza in studio di 1 milione di euro in contanti, diviso in 40 blocchetti da 25 mila euro l’uno, a disposizione dei concorrenti fin dalla prima domanda.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5: MAX GIUSTI REGISTRA THE MONEY DROP CON GRANDI NOVITÀ (ANTEPRIMA)

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