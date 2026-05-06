Un nuovo episodio della serie è stato pubblicato in streaming senza annunci preventivi, sorprendendo i fan. La puntata si concentra sui personaggi di Richie e Mikey, la cui amicizia viene menzionata più volte nel corso della narrazione. La trama si sviluppa attraverso le loro vicende, senza interventi di altri personaggi o approfondimenti esterni. La messa in onda inattesa ha attirato l'attenzione degli spettatori e dei media specializzati.

Un nuovo episodio della serie è approdato in streaming con grande sorpresa di tutti i fan e ha per protagonisti i personaggi di Richie e Mikey, la cui amicizia è sempre stata evocata fuori campo. FX e Hulu hanno pubblicato a sorpresa un nuovissimo episodio di The Bear, che presto tornerà con la sua quinta e ultima stagione. L'episodio bonus, intitolato "Gary", che servirà da apripista alla nuova stagione, vede assoluti protagonisti i personaggi interpretati da Jon Bernthal e Ebon Moss-Bachrach, ovvero Mikey e Richie, la cui amicizia è stata spesso evocata fuori campo nel corso della serie. L'episodio è già disponibile in streaming Italia su Disney+.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Bear, cosa succede nell’episodio pubblicato a sorpresa in streaming

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The Bear, cosa succede nell’episodio pubblicato a sorpresa in streamingLa storia è un flashback che segue Richie (Ebon Moss-Bachrach) e Mikey (Jon Bernthal) durante un viaggio di lavoro a Gary, nell'Indiana. Secondo la descrizione ufficiale, l'episodio esplora il ... movieplayer.it

Ma di cosa stiamo parlando. MA DI COSA STIAMO PARLANDO. Così, di botto, oggi arriva un nuovo episodio a sorpresa di The Bear. Ma di che si tratta Trovate tutti i dettagli nel link al primo commento - facebook.com facebook

A sorpresa su Disney+ è arrivato un episodio speciale di The Bear, intitolato Gary. Dura circa un'ora. I protagonisti sono Richie, interpretato da Ebon Moss-Bachrach, e Michael, interpretato da Jon Bernthal, in viaggio verso la città di Gary, nello stato dell'Indian x.com