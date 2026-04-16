Prezzi benzina e gasolio la notizia a sorpresa | cosa succede

Negli ultimi giorni le stazioni di servizio hanno segnalato una diminuzione delle forniture di benzina e gasolio, con alcune che hanno temporaneamente esaurito i rifornimenti. La notizia ha generato preoccupazioni tra gli automobilisti, che si sono ritrovati a cercare alternative per il rifornimento. La situazione ha portato a un aumento delle code e a difficoltà nel reperire carburante in diverse zone del paese.

Il vero rischio, in queste settimane, non è stato solo quello di pagare di più alla pompa. Il timore, sempre più concreto, è stato quello di non trovare proprio carburante. Un’ipotesi che non appartiene più solo agli scenari teorici: negli ultimi giorni, tra tensioni internazionali e shock energetici, si sono già registrati episodi di distributori a secco, con intere aree temporaneamente senza gasolio. Segnali che hanno riacceso l’allarme su una possibile crisi di approvvigionamento, soprattutto se lo Stretto di Hormuz dovesse restare bloccato o instabile. In questo contesto, fatto di incertezze e nervosismo dei mercati, arriva però una notizia inattesa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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