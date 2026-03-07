The Bear 5 sarà l' ultima stagione della serie cult di Disney+ con Jeremy Allen White

La quinta stagione di The Bear, serie di FX con Jeremy Allen White, sarà anche l’ultima. Dopo il post su Instagram di Jamie Lee Curtis, Deadline ha confermato ufficialmente che la serie si concluderà con questa nuova stagione, prevista per il 2026. La notizia mette fine alla storia di uno degli show più apprezzati, che vedrà la sua conclusione nel prossimo futuro.

Come avevamo facilmente previsto, la serie tv cult e culinaria The Bear era stata rinnovata da FX a pochi giorni dall'uscita di The Bear 4 su Hulu e (in Italia) su Disney+. "Anno dopo anno, Chris Storer, i produttori, il cast e la troupe hanno reso The Bear uno dei migliori show. Siamo entusiasti del fatto che continueranno a raccontare questa magnifica storia" sono le parole con cui John Landrgaf, presidente di FX, aveva confermato il rinnovo della serie. Quando mancano pochi mesi all'uscita, un post pubblicato su Instagram da Jamie Lee Curtis aveva fatto intuire che The Bear 5 potesse rappresentare il gran finale.

Leggi anche: Springsteen: Liberami dal Nulla su Disney+: quando esce il film con Jeremy Allen White

