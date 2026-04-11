Guida autonoma Tesla incassa il primo sì nella Ue

In un passo chiave per la guida autonoma, un tribunale nei Paesi Bassi ha approvato l’uso del sistema avanzato di assistenza alla guida chiamato Fsd Supervised. La decisione arriva in un momento in cui l’azienda sta portando avanti i test e le applicazioni del suo sistema in Europa. La notizia rappresenta un primo via libera ufficiale in Unione Europea per questa tecnologia.

Il sistema di guida autonoma supervisionata di Tesla è stato autorizzato nei Paesi Bassi: si tratta del primo Paese europeo per il marchio di Elon Musk. L'autorità olandese responsabile dell'omologazione dei veicoli stradali, la Rdw, ha annunciato in un comunicato di aver dato il via libera "in via provvisoria" a questo sistema denominato Guida completamente autonoma supervisionata (Fsd supervised, dove la sigla sta per Full Self Driving). "Un veicolo dotato di Fsd Supervised non è autonomo - precisa l'organismo - si tratta di un sistema di assistenza alla guida: il conducente rimane responsabile e deve sempre mantenere il controllo", sottolineando che in queste condizioni il sistema "contribuisce positivamente" alla sicurezza stradale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guida autonoma, Tesla incassa il primo sì nella Ue Regolamentazione guida autonoma usa unificazione federale per l4/l5 e sviluppo di tesla cybercabquesto testo analizza l’evoluzione normativa nel panorama statunitense sui veicoli autonomi, focalizzandosi sull’approvazione, da parte della... Tesla Cybercab: 14 incidenti ogni 92.000 km, la guida autonoma è piùTesla Cybercab: La Guida Autonoma Affronta la Realtà dei Test su Strada Il debutto del primo Tesla Cybercab, uscito dalla Gigafactory in Texas,... La guida AUTONOMA di Tesla in Italia: è già PRONTA!