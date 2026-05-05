Terremoto Friuli 1976 – La fuga di Andreotti dai facinorosi delle tendopoli il vescovo eretico fabbriche e case prima delle chiese e la ricostruzione modello gestita dai sindaci

Nel 1976, il Friuli fu colpito da un terremoto che causò ingenti danni e distruzioni. In quel periodo, si diffusero notizie di un ministro che si allontanò dai gruppi di persone riunite nelle tendopoli, mentre un vescovo si espresse criticando la priorità di ricostruire fabbriche e case rispetto alle chiese. La ricostruzione della zona fu affidata principalmente ai sindaci, che guidarono gli interventi sul territorio.

‹ › 1 34 Distruzione dopo il sisma. ‹ › 2 34 Distruzione dopo il sisma. ‹ › 3 34 Distruzione dopo il sisma. ‹ › 4 34 Distruzione dopo il sisma. ‹ › 5 34 Soccorsi a Venzone. Archivio Cineteca del Friuli, fonte originale 'Friuli 6 Maggio 1976' di Giulio Mauri ‹ › 6 34 Soccorsi a Venzone. Archivio Cineteca del Friuli, fonte originale 'Friuli 6 Maggio 1976' di Giulio Mauri ‹ › 7 34 Soccorsi. Archivio Cineteca del Friuli, fonte originale 'La Tragedia del Friuli', Prod Esercito Italiano, 1977 ‹ › 8 34 Soccorsi a Venzone. Archivio Cineteca del Friuli, fonte originale 'Friuli 6 Maggio 1976' di Giulio Mauri ‹ › 9 34 Soldati. Archivio Cineteca del Friuli, fonte originale 'La Tragedia del Friuli', Prod Esercito Italiano, 1977 ‹ › 10 34 Distruzione dopo il sisma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto Friuli 1976 – La fuga di Andreotti dai “facinorosi” delle tendopoli, il vescovo eretico (“fabbriche e case prima delle chiese”) e la ricostruzione modello gestita dai sindaci Gemona del Friuli: la città risorta dal terremoto del 1976 Rovina della chiesa della Beata Vergine Notizie correlate Terremoto Friuli 1976 – “Così 10mila scout siciliani, lucani e campani aiutarono nell’emergenza e nella ricostruzione. Da lì nacque la Protezione civile”UDINE – “Un giorno venne a trovarci Giuseppe Zamberletti, il commissario straordinario inviato dal governo per coordinare i soccorsi. Friuli 1976: il documentario che rivive il terremoto e la rinascitaUn documentario racconta la memoria e la rinascita del Friuli dopo il terremoto del 1976, con un sulla comunità di Orcolat. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; TG5: Il terremoto del Friuli del 1976 Video; L’urlo dell’Orcolat: un fumetto per ricordare il terremoto del Friuli del 1976; Terremoto in Friuli, quella scossa che 50 anni fa spaventò il Nordest: quasi mille morti, le macerie e la ricostruzione senza sprechi. Le ragioni di un modello irripetibile e da studiare. 50 anni dal terremoto del Friuli: cosa successe il 6 maggio 1976 e il Modello FriuliCinquant’anni dopo l’Orcolat, il Friuli ricorda il sisma del 1976 tra commemorazioni, luoghi simbolo e il valore del Modello Friuli ... nordest24.it Terremoto del Friuli, a Pinzano il ricordo dei cantieri AnaAlla stazione di Pinzano al Tagliamento la commemorazione dedicata al Decimo Cantiere Ana e alle vittime del sisma ... nordest24.it 50 ANNI DEL TERREMOTO IN FRIULI: LE TESTIMONIANZE DEI VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NEI SOCCORSI https://www.friulioggi.it/friuli/terremoto-friuli-50-anni-vigili-fuoco-4-maggio-2026 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook Il minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto del Friuli e Alex Zanardi x.com