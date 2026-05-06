Terremoto Friuli 1976 50 anni fa il disastro che segnò l’Italia – Le foto storiche

Il 6 maggio 1976 alle 21, un terremoto di forte intensità colpì il Friuli, con l’epicentro vicino a Gemona del Friuli. L’evento causò danni in più di cento comuni sparsi tra le province di Udine e Pordenone, lasciando un segno profondo nella regione. Sono passati cinquant’anni da quella notte, che rimane impressa come uno dei disastri naturali più devastanti nella storia italiana.

Era il 6 maggio 1976 quando alle 21 di sera un violento terremoto colpì il Friuli, con epicentro vicino a Gemona del Friuli, causando devastazione in oltre cento comuni tra le province di Udine e Pordenone. Il sisma, avvertito in gran parte del Nord Italia, provocò 965 vittime, decine di migliaia di sfollati e gravissimi danni al patrimonio edilizio e all’economia, con circa 15mila posti di lavoro persi. Una seconda forte scossa a settembre aggravò ulteriormente la situazione. Molti centri, tra cui Gemona, Buia e Venzone, furono quasi rasi al suolo, anche a causa dell’assenza di adeguate norme antisismiche. Determinante fu la gestione dell’emergenza affidata a Giuseppe Zamberletti, che diede origine al moderno sistema di Protezione civil e, con un modello organizzativo ancora oggi considerato un esempio.🔗 Leggi su Lapresse.it

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TERREMOTO DEL FRIULI DEL 1976. INTERVISTA A PAOLA TREPPO SUL SUO LIBRO E VEN LA FIN DAL MONT

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