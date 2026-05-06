Il 6 maggio 1976 un terremoto di grande intensità colpì il Friuli, con epicentro in Carnia. La scossa durò meno di un minuto e provocò ingenti danni, causando circa 990 vittime e migliaia di feriti. La devastazione si concentrò principalmente nelle zone vicine all’epicentro, lasciando un segno indelebile nella regione. Sono passati cinquant’anni da quella giornata, che rimane una delle tragedie sismiche più gravi in Italia.

Una violenta scossa con epicentro in Carnia seminò morte e distruzione in meno di un minuto, con 990 morti e migliaia di feriti. La gestione dei soccorsi e la ricostruzione furono un esempio unico di efficienza e solidarietà tra civili, militari e istituzioni. L’«Orcolat», il mostro mitologico della tradizione popolare carnica, si era risvegliato con tutta la sua ferocia da un lungo sonno durato dal 25 gennaio 1348, l’anno del flagello della peste nera. Quel giorno un devastante sisma con epicentro nella vicina Carinzia colpì il Friuli con una magnitudo di circa 6,6 gradi Richter, che causò gravissimi danni a Gemona, San Daniele, Tolmezzo e Venzone.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - 6 maggio 1976, 50 anni fa il terremoto che devastò il Friuli

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